BlackRock и Microsoft вложат $30 млрд в развитие инфраструктуры ИИ

Американские инвесткомпания BlackRock и техгигант Microsoft намерены инвестировать $30 млрд в развитие инфраструктуры, связанной с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), включая строительство дата-центров и энергетические проекты.
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