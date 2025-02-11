В МВД назвали шесть способов защиты смартфона от взлома и кражи данных

Для защиты телефона от мошенников нужно следовать шести простым правилам. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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