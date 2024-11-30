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Депутат Рады Дубинский: Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей

Депутат Рады Дубинский: Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене заявил, что Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, как только у киевского режима будет достаточно оружия.

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