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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Первые трое – Гретцки, Лемье и Орр, Кучеров (99) может стать 5-м

Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Первые трое – Гретцки, Лемье и Орр, Кучеров (99) может стать 5-м

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (9:2, третий период).

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