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В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе

В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе

Вечером 7 августа Туапсинский районый суд по ходатайству следствия заключил под стражу 36-летнего Вартана Тулумджяна, 28-летнего Артёма Туркменяна, 27-летнего Альберта Экзаряна и 19-летнего Карена Устяна, обвиняемых в зверском убийстве 41-летнего Александра П.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Как они в Армению поедут. Там же азербайджанцы рядом... боязно
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4 час.
Aleksandr Lavrov
казнь должна быть через повешенье , на лобном месте , как террористов и предателей , в назидание окружающим .
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3 час.
Н
Николай
Закатать по-жизненно!
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2 час.

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