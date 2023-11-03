Иван Ургант в Дубае извинился перед всеми россиянами и заявил что он любит Россию. "Вечерний Ургант" возвращается?

HotRS Конечно. А если напишешь Страх и боль, то во враги народа запишут. Вот если Познер сомневается, что когда-нибудь наступит мир во всем мире, а Ургант верит, что когда-то наступит, то козлы оба. И сомневающийся и верящий.

Роман В Может хватит уже писать про ургантов, познеров, галкиных и еже с ними. Необходимо добиваться того, чтобы, Эрнста, выгнали с треском из Первого канала и вообще с телевидения. Вот об этом и следует писать.