Иван Ургант в Дубае извинился перед всеми россиянами и заявил что он любит Россию. "Вечерний Ургант" возвращается?

Интересная жизнь с Vera Star Видимо судьба окончательно повернулась к Ивану Урганту пятой точкой, раз шоумен решился на откровенное признание, которое хоть и отдает лицемерием, но все же явно дает понять, что дела у артиста складываются из рук вон плохо.
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