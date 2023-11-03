Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • дим дмитриев
    Крайне не приятный человек.Зачем вернулась А...
  • Zoia Goldshtab
    А она дворняжкой была и есть!Что? Не замечали и давно???? Странно!!Зачем вернулась А...
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    Бляяяя...да где они их всех клонируют...тупых и задроченых???Нам делают замеча...

Иван Ургант в Дубае извинился перед всеми россиянами и заявил что он любит Россию. "Вечерний Ургант" возвращается?

Иван Ургант в Дубае извинился перед всеми россиянами и заявил что он любит Россию. "Вечерний Ургант" возвращается?

Интересная жизнь с Vera Star Видимо судьба окончательно повернулась к Ивану Урганту пятой точкой, раз шоумен решился на откровенное признание, которое хоть и отдает лицемерием, но все же явно дает понять, что дела у артиста складываются из рук вон плохо.

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Комментарии
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HotRS
Конечно. А если напишешь Страх и боль, то во враги народа запишут.  Вот если Познер сомневается, что когда-нибудь наступит мир во всем мире, а Ургант верит, что когда-то наступит, то козлы оба. И сомневающийся и верящий.
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11 час.
Роман В
Может хватит уже писать про ургантов, познеров, галкиных и еже с ними. Необходимо добиваться того, чтобы, Эрнста, выгнали с треском из Первого канала и вообще с телевидения. Вот об этом и следует писать.
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7 час.
Юрий Золотарев
Что, Ваня? Ж--- припекло? И сразу же &quot;патриот&quot; прорезался? Зна-аем, сталкивались.
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7 час.

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