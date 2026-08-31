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Царьград

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Зеленский поручил Кличко ответить за зимнюю подготовку Киева

Зеленский поручил Кличко ответить за зимнюю подготовку Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поручил мэру Киева Виталию Кличко лично отвечать за подготовку города к отопительному сезону 2026/2027 года, указывая на его персональную ответственность за возможные проблемы.

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