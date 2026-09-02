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Минпромторг: первый самолет Ил-114-300 будет передан эксплуатанту до конца года

Минпромторг: первый самолет Ил-114-300 будет передан эксплуатанту до конца года

Первый региональный самолет Ил-114-300 будет передан эксплуатанту до конца 2026 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

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