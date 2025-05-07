54-летняя Клаудия Шиффер снялась в белье и топлес для бренда Chloe

54-летняя супермодель Клаудия Шиффер стала лицом летней капсульной коллекции Chloe à la Plage. Звезда подиумов 90-х снялась в кампейне в вещах модного дома, который на волне тренда на бохо-шик и под руководством Чемены Камали последнее время стремительно набирает популярность.
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