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SPLETNIK

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54-летняя Клаудия Шиффер снялась в белье и топлес для бренда Chloe

54-летняя Клаудия Шиффер снялась в белье и топлес для бренда Chloe

54-летняя супермодель Клаудия Шиффер стала лицом летней капсульной коллекции Chloe à la Plage. Звезда подиумов 90-х снялась в кампейне в вещах модного дома, который на волне тренда на бохо-шик и под руководством Чемены Камали последнее время стремительно набирает популярность.

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