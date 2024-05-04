Суд в Москве арестовал лидера китайской секты «Фалуньгун»*, доводящей людей до суицида

Московский суд отправил за решетку лидера китайской секты «Фалуньгун» (запрещена в РФ, также Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО связанные с «Фалуньгун» организации), которая доводит людей до самоубийства, Наталью Миненкову.