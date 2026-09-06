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Завещание в 43 года, астролог за 110 тысяч и диагноз: Настоящая история борьбы Юлии Ахмедовой

Завещание в 43 года, астролог за 110 тысяч и диагноз: Настоящая история борьбы Юлии Ахмедовой

Звезда Stand Up Юлия Ахмедова никогда не боялась выносить на сцену личное — от провальных свиданий до затяжных психологических кризисов.

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