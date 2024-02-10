Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-10 в Ленобласти

Известия/Андрей Эрштрем Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика на трассе М-10 в районе населенного пункта Рябово в Ленинградской области, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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