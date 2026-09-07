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Эксперты спрогнозировали дефицит на сотен тысяч работников

Эксперты спрогнозировали дефицит на сотен тысяч работников

К 2029 году Германия столкнется с нехваткой 723 тысяч квалифицированных сотрудников. Такие цифры приводятся в докладе Института германской экономики (IW).

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