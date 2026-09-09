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Пилот Гуськов: Як-130М получил новую РЛС и бортовой комплекс «Президент»

Пилот Гуськов: Як-130М получил новую РЛС и бортовой комплекс «Президент»

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил радиолокационную станцию, оптико-лазерно-тепловизионную систему и бортовой комплекс обороны «Президент».

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