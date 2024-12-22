В Конго 38 человек погибли и 100 пропали при опрокидывании судна

На реке Бусира в Демократической Республике Конго судно перевернулось из-за перегруза. В результате инцидента погибли 38 человек и не менее 100 пропали без вести, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц и очевидцев.
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