Реконструкция боя впервые пройдет на острове Тенга Братского района

17 мая в Братском районе состоится военно-историческая реконструкция «Днепровский рубеж сержанта Коньшакова», организованная клубом «Братская земля» при поддержке гранта «Губернского собрания общественности Иркутской области», сообщили в администрации района.
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