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Биолог Гордиенко: численность медведей на Камчатке может сократиться на 20%

Биолог Гордиенко: численность медведей на Камчатке может сократиться на 20%

Численность медведей на Камчатке могла сократиться примерно на 20% по итогам 2024 года из-за низких подходов лосося и вынужденного отстрела хищников, выходивших к людям.

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