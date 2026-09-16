Silver 8h timeframe- bullish scenario Silver Futures COMEX_DL:SI1! Sophia-ElliottWave Silver 8h timeframe- bullish scenario Looks like Silver has completed a wave 2 red pattern double zig zag wxy at Fibonacci 50% at 62.
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