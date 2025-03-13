Сергей Карнаухов: The Washington Post Авторы:

The Washington Post Авторы: Кэтрин Белтон и Робин Диксон 12 марта 2025 г. Статья The Washington Post анализирует документ, подготовленный в феврале 2023 года московским якобы аналитическим центром, связанным с ФСБ России, который формулирует стратегию России на переговорах по Украине.