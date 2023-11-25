Выставку участников Великой Отечественной войны фотографа ЦОК ВКС Ольги Шацкой представили в Центральном Доме Российской Армии

Зрителями выставки стали участники финала и церемонии награждения победителей и дипломантов XVII Всероссийского конкурса на лучшие результаты культурно-досуговой работы военных учреждений культуры Российской Федерации военнослужащие ВКС, юнармейцы и жители города Москвы.
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