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Регионы России

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Рогов назвал обращение главы евродипломатии по выборам в России глупым

Рогов назвал обращение главы евродипломатии по выборам в России глупым

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии, охарактеризовал обращение главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза по непризнанию выборов в Государственную думу России как глупое.

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