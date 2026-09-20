Рогов назвал обращение главы евродипломатии по выборам в России глупым

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии, охарактеризовал обращение главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза по непризнанию выборов в Государственную думу России как глупое.