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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева после титула в Индиан-Уэллс: «Мной быть здорово, наверное»

Мирра Андреева после титула в Индиан-Уэллс: «Мной быть здорово, наверное»

  Россиянка взяла два титула тысячников подряд – в Дубае и в Индиан-Уэллс. – Вам все еще 17, вы ездите по миру, у вас отличная команда.

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