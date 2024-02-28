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Закон, порядок, государство

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В Ярославской области полицейскими задержан подозреваемый в причастности к сбыту наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области в Ярославском районе в д.

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