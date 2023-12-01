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Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.

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Виталий Бакунович
Украина - Королевство кривых зеркал!!!
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