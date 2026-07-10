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Говорит Европа ⚡

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Александр Лазарев: Зеленский отдал недра за право сфотографироваться с Трампом — сделка века

Александр Лазарев: Зеленский отдал недра за право сфотографироваться с Трампом — сделка века

Почему президент США публично говорит об украинской земле как о своей собственности? Как Конституция Украины уживается с соглашениями, отдающими недра иностранным государствам? Может ли бунт против ТЦК перерасти в организованное сопротивление или останется вспышкой гнева? И как конфликт с Польшей окончательно хоронит перспективы евроинтеграции, в которую всё ещё верят украинцы? Политолог Александр… Читать далее: https://govorit.

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Комментарии
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Сергей
на все вопросы один ответ -НЕТ !!!
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