Александр Лазарев: Зеленский отдал недра за право сфотографироваться с Трампом — сделка века

Почему президент США публично говорит об украинской земле как о своей собственности? Как Конституция Украины уживается с соглашениями, отдающими недра иностранным государствам? Может ли бунт против ТЦК перерасти в организованное сопротивление или останется вспышкой гнева? И как конфликт с Польшей окончательно хоронит перспективы евроинтеграции, в которую всё ещё верят украинцы? Политолог Александр… Читать далее: https://govorit.