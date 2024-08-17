Главе СК России представят доклад о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением жителя Челябинской области

В социальных медиа размещено обращение жителя Челябинской области, в котором он выражает несогласие с результатами расследования обстоятельств произошедшей в феврале прошлого года на территории образовательного учреждения в городе Челябинске драки между двумя группами подростков.
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