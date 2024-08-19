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Окутанную тайнами усадьбу Виноградово ждёт большая реставрация

История усадьбы Виноградово на Дмитровском шоссе насчитывает 400 лет. В последние десятилетия постройки совсем обветшали, но теперь этот объект культурного наследия федерального значения готовят к реставрации.

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