Окутанную тайнами усадьбу Виноградово ждёт большая реставрация

История усадьбы Виноградово на Дмитровском шоссе насчитывает 400 лет. В последние десятилетия постройки совсем обветшали, но теперь этот объект культурного наследия федерального значения готовят к реставрации.
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