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Ушла эпоха: в США завершили эксплуатацию ракет семейства Delta. Чем американцы заменят самую мощную из них? Видео последнего пуска.

Ушла эпоха: в США завершили эксплуатацию ракет семейства Delta. Чем американцы заменят самую мощную из них? Видео последнего пуска.

1,3K прочитали Компания United Launch Alliance (ULA) в последний раз запустила ракету-носитель (РН) тяжёлого класса Delta IV Heavy, которая до 2018 года была мощнейшей ракетой среди находящихся в эксплуатации.

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