Боец: ВС России регулярно отражают попытки ДРГ ВСУ проникнуть в район ЗАЭС

Подразделения Вооружённых сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской АЭС, регулярно пресекают попытки проникновения на объект украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии