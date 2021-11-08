В Кабардино-Балкарии автоинспекторы рассказали водителям о правилах безопасности в условиях непогоды

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии состоялась акция «Осторожно! Туман», в ходе которой автоинспекторы предупредили водителей о необходимости смены стиля вождения в условиях осенне-зимней погоды, а пешеходов призвали стать заметней на дороге.
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