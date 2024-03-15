В Удмуртии член избирательной комиссии от КПРФ попыталась залить бюллетени зеленкой

ИЖЕВСК, 15 марта, ФедералПресс. Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней.
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