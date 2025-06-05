Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И встретился со спецпосланником президента ОАЭ по делам Китая

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в среду в Пекине провел встречу со специальным посланником президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ по делам Китая Халдуном Халифой Аль-Мубараком.