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Китай

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Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И встретился со спецпосланником президента ОАЭ по делам Китая

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в среду в Пекине провел встречу со специальным посланником президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ по делам Китая Халдуном Халифой Аль-Мубараком.

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