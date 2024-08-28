В России представили эксклюзивный iPhone в поддержку Павла Дурова

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную версию iPhone 15 Pro под названием «#FreeDurov» в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.
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