МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 745 подписчиков

Удары по складам Wildberries в Ленобласти и 571 БПЛА. Последствия атак

Удары по складам Wildberries в Ленобласти и 571 БПЛА. Последствия атак

Кроме того, из-за удара БПЛА загорелось административное здание логистического центра в Твери Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии