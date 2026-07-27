Удары по складам Wildberries в Ленобласти и 571 БПЛА. Последствия атак

Кроме того, из-за удара БПЛА загорелось административное здание логистического центра в Твери Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
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