Удары по складам Wildberries в Ленобласти и 571 БПЛА. Последствия атак

Кроме того, из-за удара БПЛА загорелось административное здание логистического центра в Твери Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.