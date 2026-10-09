Следственный комитет выявил схему взяток на 11,5 млн рублей в Калининграде

В Калининградской области раскрыта коррупционная схема, угрожавшая срокам доставки грузов для ВС РФ. Должностные лица Калининградской железной дороги получили 11,5 млн рублей взяток от руководителя транспортных компаний Юрия Кудякова.
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