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Царьград

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Следственный комитет выявил схему взяток на 11,5 млн рублей в Калининграде

Следственный комитет выявил схему взяток на 11,5 млн рублей в Калининграде

В Калининградской области раскрыта коррупционная схема, угрожавшая срокам доставки грузов для ВС РФ. Должностные лица Калининградской железной дороги получили 11,5 млн рублей взяток от руководителя транспортных компаний Юрия Кудякова.

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