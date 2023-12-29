Официальный представитель Следственного комитета России приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

В преддверии новогодних праздников руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России - официальный представитель ведомства Светлана Львовна Петренко вновь приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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