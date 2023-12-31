Названы направления авиаперелетов, которые подешевеют после праздников

После новогодних праздников авиабилеты по всем направлениям дешевеют, однако сильнее всего из зарубежных в этот период просядут в цене билеты в Тбилиси и Анталью (на 71% и 46% соответственно), а по России — в Казань и Кавказские Минеральные Воды (55% и 54%) , пишет «Прайм» со ссылкой на «Авиасейлс».
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