Названы направления авиаперелетов, которые подешевеют после праздников

После новогодних праздников авиабилеты по всем направлениям дешевеют, однако сильнее всего из зарубежных в этот период просядут в цене билеты в Тбилиси и Анталью (на 71% и 46% соответственно), а по России — в Казань и Кавказские Минеральные Воды (55% и 54%) , пишет «Прайм» со ссылкой на «Авиасейлс».