Военное обозрение

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В Киеве сообщают о заключении контракта с Францией на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм

В Киеве сообщают о заключении контракта с Францией на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Украина ищет возможность в срочном порядке исправить ситуацию с нехваткой артиллерийских снарядов, запасы которых быстро подходят к концу, несмотря на поставки западных спонсоров.

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