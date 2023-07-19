В Киеве сообщают о заключении контракта с Францией на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Украина ищет возможность в срочном порядке исправить ситуацию с нехваткой артиллерийских снарядов, запасы которых быстро подходят к концу, несмотря на поставки западных спонсоров.
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