Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву

В Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве» во вторник, 9 января.
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