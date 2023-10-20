Украинцы не верит властям своей страны, экс-канцлер ФРГ признаёт Крым российским и спортивный побег из Незалежной: информационный хит-парад

СЛОВО РЕДАКТОРА В рамках нашего информационного хит-парада #всё_как_есть мы поговорим о том, что вы могли пропустить в новостном трафике этой недели, который практически полностью составляли сообщения, связанные с ситуацией в зоне арабо-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии