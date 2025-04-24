Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ну, за правду. Не чокаясь

Ну, за правду. Не чокаясь

Вестник родимых болот Есть у нас и вот такая замечательная формулировка: «Оголтелый наркофюрер, который взял всю страну в заложники».

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Комментарии
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Вячеслав Минаков
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6 час.
Геннадий Гудков
🤝🤝👍
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4 час.
vagas Karlito
Там многим не составит труда  вчера быть бандеровцев а  завтра братом москаля!) там такое привычное дело!)) Есть там разные кренделя  и те кто замолчал надежно и ждет! Не зля гусей то бишь бандеровских бл--ей!
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4 час.
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