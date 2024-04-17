В Чите полицейские в рамках мероприятия «Чистое поколение - 2024» провели круглый стол со студентами Забайкальского государственного университета

Сотрудники регионального УМВД во взаимодействии с Координационным центром по противодействию терроризму и экстремизму ЗабГУ организовали встречу со студентами факультета физической культуры и спорта ЗабГУ.
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