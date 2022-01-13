Антифашист

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Русские на своей земле не местными стали. Приехали! Уж раз большевики плохи, то и декреты их поотменять надо.«Тюркист во власт...
  • Людмила Петрова
    кто нападать на вас собирается?????? России вы не фиг не нужны со своими проблемами, разрушенной экономикой и недовол...Зеленский требует...
  • александр волочугин
    как же эти тупые пиндосы надоелиБлинкен грозит Ро...

Из Украины будут делать нарколабораторию под предлогом борьбы с ковидом

Из Украины будут делать нарколабораторию под предлогом борьбы с ковидом

У украинских борцов за легализацию легких наркотиков появился новый аргумент: марихуанна может стать новой вакциной от коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх