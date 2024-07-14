В Сбере предложили повысить лимит налогового вычета

Россияне смогут возвращать до 88 тысяч рублей с 2025 года за взносы по программе долгосрочных сбережений (ПДС), заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, передает «Газета.