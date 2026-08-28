Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Срубленные березы обернулись для жителя Алтайского края судом и потерей мотоблока

Срубленные березы обернулись для жителя Алтайского края судом и потерей мотоблока

Размер ущерба, причиненного государственному лесному фонду, оценили в 70 тысяч рублей В Баевском районе мужчину осудили за незаконную вырубку трех берез, причинившую лесному фонду ущерб в размере 70 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии