Срубленные березы обернулись для жителя Алтайского края судом и потерей мотоблока

Размер ущерба, причиненного государственному лесному фонду, оценили в 70 тысяч рублей В Баевском районе мужчину осудили за незаконную вырубку трех берез, причинившую лесному фонду ущерб в размере 70 тысяч рублей.
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