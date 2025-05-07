Врач Кузьменкова: кариес может возвращаться из-за девяти ошибок в уходе за зубами

Кариес может возвращаться на зубы из-за девяти ошибок в уходе за полостью рта. Среди них неправильная чистка зубов, частое потребление сахара, недостаток фтора, неправильное питание, стресс и другие, рассказала "Газете.
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