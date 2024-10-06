💥🎥Кадры последствий точечного авиаудара по ПВД личного состава ВСУ🪖 📌Чубатого почему-то это очень веселит, еще бы, ведь он укрывался не в своем жилище, а в доме мирных жителей.
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💥🎥Кадры последствий точечного авиаудара по ПВД личного состава ВСУ🪖 📌Чубатого почему-то это очень веселит, еще бы, ведь он укрывался не в своем жилище, а в доме мирных жителей.
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