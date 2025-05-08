В Тверской области отремонтируют дороги по проекту «Улица Победы»

В год празднования 80-летия Победы Тверская область присоединилась к проекту «Улица Победы». Он предусматривает ремонт участков дорог, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны, а также ведущих к памятникам и мемориалам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии