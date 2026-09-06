Guardian: Бескрестнов усомнился в поставках ракет для ЗРК Patriot

Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов выразил сомнения в способности Владимира Зеленского получить из-за границы достаточное количество ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, необходимых для защиты Украины от кризиса ПВО.
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