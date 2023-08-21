Военное обозрение

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Западная пресса: ВМС США теперь придется расплачиваться за ошибки, связанные с решениями по боевым кораблям прибрежной зоны

Западная пресса: ВМС США теперь придется расплачиваться за ошибки, связанные с решениями по боевым кораблям прибрежной зоны

Количество боевых кораблей ВМС США в настоящее время составляет 297, тогда как ВМС Народно-освободительной армии Китая уже обладают 340 кораблями.

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